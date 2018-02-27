Av Sezonu kapandı

Özcan, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu’nun 2017-2018 av dönemi için av kapanış tarihini 25 Şubat olarak belirlediğini hatırlattı.

Mart ayı içerisinde sürek avının başlayacağını kaydeden Başkan Özcan, kapanan av sezonunun Ağustos ayı itibariyle yeniden açılacağını anlattı.

Özcan, ‘Av sezonunun kapalı olduğu süre boyunca avcılık faaliyetleri yasaklandı.

Av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması konusunda özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızdan talep ediyoruz’ dedi.