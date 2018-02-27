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Av Sezonu kapandı

YOZGAT Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Hayrettin Özcan, Merkez Av Komisyonu tarafından alınan karar gereği, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde tabii ortamları ile birlikte korumak maksadıyla av yasağının geçtiğimiz hafta sonu itibariyle başladığını söyledi.

Av Sezonu kapandı

YOZGAT Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Hayrettin Özcan, Merkez Av Komisyonu tarafından alınan karar gereği, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde tabii ortamları ile birlikte korumak maksadıyla av yasağının geçtiğimiz hafta sonu itibariyle başladığını söyledi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Av Sezonu kapandı

Özcan, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu’nun 2017-2018 av dönemi için av kapanış tarihini 25 Şubat olarak belirlediğini hatırlattı.
Mart ayı içerisinde sürek avının başlayacağını kaydeden Başkan Özcan, kapanan av sezonunun Ağustos ayı itibariyle yeniden açılacağını anlattı.
Özcan, ‘Av sezonunun kapalı olduğu süre boyunca avcılık faaliyetleri yasaklandı.
Av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması konusunda özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızdan talep ediyoruz’ dedi.

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