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Yozgat
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Av sezonu başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’taki barajlarda da balıkçılık faaliyetini sürdürenler gece saat 24.00 sonrasında ağlarını suya bırakıp, gün ışıdıktan sonra ise ağa takılan balıkları teknelerine toplamaya başladı.

31 Ağustos 2021 Salı 00:50
Av sezonu başladı

Denizlere sınırı bulunmayan, bozkırın orta yerindeki Yozgat’ta sulama amaçlı tesis edilen baraj ve göletlerde su ürünleriyle geçimini temin eden balıkçılar, gece saat 24.00 sonrasında ağlarını sulara bırakıp, sabah saatlerinde de ağlarına takılan balıkları teknelerine çekip, pazara sunmaya başladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ‘’Balık avcılığı önemli bir gıda temin yöntemi olup aynı zamanda iyi bir geçim kaynağıdır” dedi, ‘’Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021'de kapanan genel av sezonu, bugün itibariyle açıldı. Ülkemiz, uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahiptir. Ancak üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan ülkemizde su ürünleri sektöründe mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirdiğini söylemek mümkün değildir’’ ifadelerini kullandı.
Yozgat’ta balıkçılık faaliyetleri en fazla Merkeze bağlı Esenli köyü ile Çekerek ilçesinde yapılıyor. Esenli Gelingüllü Barajı ve Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı sularında balıkçılık faaliyetinde bulunan çiftçiler, tekneleriyle açıldıkları sularda avladıkları balıkları iç pazarda satışa sundukları gibi, birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediyor. Yozgat il genelinde 35 göl gölet ile barajın bulunduğu, bunlardan 4 barajda su ürünleri avlama hakkının kirada bulunduğu kaydedildi. Yetiştiricilik olarak Türkiye’nin 10’uncu büyük barajı olan Çekerek Barajının işletmeye açılması ile birlikte Yozgat’ta her geçen gün, yıllık alabalık proje ve üretim kapasitesi de artmaya devam ediyor. Barajda yıllık alabalık üretiminin 12 bin ton civarında olduğu öğrenildi.

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Av Sezonu Başladı
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