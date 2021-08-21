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Av sezonu başladı

2021-2022 Av Dönemi bugün itibariyle başladı, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde avlanma yasağı getirildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:20
Av sezonu başladı

Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili olarak avlanma usul ve esaslarını belirleyerek, ilan etti. Yurt genelinde 2021-2022 avlanma sezonunun bugün itibariyle başladı. Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki avlaklarda avlanma yasağı getirildi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni av sezonunun tüm bölgelerde aynı gün 21 Ağustos 2021 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuza ve çakal avı ile başladı. Alman karar uyarınca, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde idari tatiller de dahil olmak üzere av yapılabilecek. Salı günleri yaban domuzu avının yapılmasına ilave olarak izin verildi. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları, belirlenen avlanma izin ücretini bulundukları ildeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) şubesi döner sermaye işletmesine ait hesaplarıma yatırmaları gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan Tarım ve Oran Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen resmi yazıda, ‘’Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve düşük nem oranı etkisi altında bulunması yoğun orman yangınlarına neden olmakla birlikte av ve yaban hayatı da olumsuz etkilenmiştir’’ denilerek, Orman yangılarının yaşandığı bölgelerde av yasağı getirildiği kaydedildi. Bakanlığın yazısında, ‘’Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla, Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde bakanlık oluru ile orman yangınlarından yaban hayvanları ve yaşam alanları zarar gören Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Burdur illerindeki 13 avlakta 2021-2022 av döneminde kara avcılığı yasaklanmıştır’’ denildi.

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Av Sezonu Başladı
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