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Av köpekleri yarıştı

KÖPEK Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen yarışmada ilk kez doğal kuşlar kullanıldı.

Av köpekleri yarıştı

KÖPEK Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen yarışmada ilk kez doğal kuşlar kullanıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Av köpekleri yarıştı

Yarışmayı değerlendiren KIF Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkanal, yarışmanın Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.  Özkanal, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye için önemine dikkat çekti. Özkanal, "Düzenlediğimiz yarışma aslında bir milat gibi oldu. Avrupa'da 57 yıldan beri yapılan yarışmalar var. Biz geçen yıl KIF olarak katıldık ve Avrupa Kupası'nda 22 ülke arasında 3. olduk. İngiliz ırkları av köpekleri yarıştı ve amaç iyi av yapan, burnunu ve beynini iyi kullanan köpekleri seçerek yetiştirmek. Ancak bunların yapılabilmesi için köpekleri doğal ortamda kuşlarla çalışma yapılması gerekiyordu" dedi. 
Şimdiye kadar yapılan yarışmaların çiftliklerde yetiştirilen kuşlar ile yapıldığını aktaran Özkanal, "Biz şimdiye kadar hep taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalıştık. Çiftlikten yetiştirilen kuşlarla bu yarışmaları yaptık. Hiçbir zaman çiftlikten yetiştirilen kuşlar ile doğal kuşlar arasında yapılan yarışma aynı olmuyor. Köpekler zeki hayvanlar ve kokuyu ayırt edebiliyorlar. Kimi zaman bunları umursamıyorlardı. Bu sene uzun uğraşlar sonucu Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediye Başkanlığı, Sorgun Ticaret Odası Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla ilk kez yarışmalarımızı doğal kuş üzerinden gerçekleştirdik. 22 köpek katıldı ve bu ilk doğal kuşlu yarışma olmasına rağmen çok iyi bir sayı. KIF olarak Yozgat'taki arkadaşlarla birlikte bir ilki gerçekleştirdik. Derece elde edemeyen katılımcılar bile memnun kaldılar. Bunu önümüzdeki yıllarda sayı ve süre olarak arttırmayı hedefliyoruz. Yani Türkiye köpekçiliği dünyada yerini alıyor ve adından söz ettirmeye başladı diyebilirim" diye konuştu.

 

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