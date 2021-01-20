Av Komisyonu toplandı

İlçenin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları, avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri belirlendi, avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşülüp, bu doğrultuda kararlar alındı.