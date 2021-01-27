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Av Komisyonları karar aldı

YOZGAT Merkez ve tüm ilçelerinde Av Komisyonları ayrı ayrı toplanarak, 2021/2022 av sezonunda uygulanacak avlanma kurallarını belirledi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:56
Av Komisyonları karar aldı

Kara Avcılığı Kanunu uyarınca İlçe Av Komisyonu toplantılarına kaymakamlar başkanlık etti. İlçelerin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri belirlendi. Koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araçların, gereçlerin özellikleri belirlendi. Avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü, bu doğrultuda kararlar alındı. Tilki’nin Yozgat il genelinde popülasyonlarının azalıp, nesillerinin tehlike altında olması nedeniyle yasak olduğu da kaydedildi.

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Av Komisyonları Karar Aldı
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