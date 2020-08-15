Av kararları açıklandı

Yapılan yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, Av döneminde geçerli olmak üzere kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarının belirlenerek ilan edildiği kaydedildi. Tüm bölgelerde avlanma sezonunun aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu, çakal avı ile başlayacağı bildirildi. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek. Yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği hatırlatıldı.