Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151

Av kararları açıklandı

YOZGAT Tarım ve Orman Şube Müdürlüğü, Ülkemizde 2020-2021 Av Döneminin 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını belirterek, yeni av sezonunda alınan kararlar doğrultusunda uyarılarda bulundu.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:50
Av kararları açıklandı

Yapılan yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, Av döneminde geçerli olmak üzere kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarının belirlenerek ilan edildiği kaydedildi. Tüm bölgelerde avlanma sezonunun aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu, çakal avı ile başlayacağı bildirildi. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek. Yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Av Kararları Açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAKIN TAKiP
YAKIN TAKiP
Sondaja başlandı
Sondaja başlandı
Ödülünü aldı
Ödülünü aldı
ALANA ÇIKTILAR
ALANA ÇIKTILAR
Leylek operasyonu
Leylek operasyonu
HER ALANDA ÇALIŞIYORUZ
HER ALANDA ÇALIŞIYORUZ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim