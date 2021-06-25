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Atölyeye makine desteği

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşların işlenip, ekonomiye kazandırıldığı taş işleme atölyesi, yeni makinelerle takviye edildi.

25 Haziran 2021 Cuma 00:34
Atölyeye makine desteği

Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Türker, Ticaret Bakanlığının hazırladıkları projeyi onaylayarak, verilen destekle aldıkları makinaları atölyede kullanmaya başladıklarını söyledi. Son denetimlerin Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini bildiren Türker, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcısı değerli büyüğümüz sayın Fuat Oktay'a, kadınlar olarak Yozgat Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifimize ve bizlere verdiği desteklere için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bizim çalışmalarımızı her daim destekleyen bize katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

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Atölyeye Makine Desteği
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