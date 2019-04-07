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Atölyelerde üretim

YOZGAT Belediyesi Çapanoğlu Kent Park bölgesinde bulunan, daha önce Anaokulu olarak kullanılan bina Halk Eğitim Merkezi’ne tahsisi yapılarak iş atölyesine dönüştürüldü.

Atölyelerde üretim

YOZGAT Belediyesi Çapanoğlu Kent Park bölgesinde bulunan, daha önce Anaokulu olarak kullanılan bina Halk Eğitim Merkezi’ne tahsisi yapılarak iş atölyesine dönüştürüldü.

07 Nisan 2019 Pazar 23:13
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Atölyelerde üretim

Atölyede dokuma tezgahları ile ipek, keten, kumaş dokuma çalışmaları yapılırken, diğer atölyelerde ise Bakır İşleme, Ahşap Oymacılığı, Taş ve Ahşap Baskı, geleneksel sanatlar ile ilgili üretim faaliyetlerinde bulunuluyor. Atölyelerde üretimi yapılan ürünler, döner sermaye ile değerlendirilip, satışları yapılarak, üretim yapan kadınlara ücret olarak ödeniyor.

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