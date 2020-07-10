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Atölyeler hazır

Yozgat’ta Tasarım ve Beceri Atölyeleri yeni öğretim yılına hazır hale getirildi.

10 Temmuz 2020 Cuma 00:26
Atölyeler hazır

YOZGAT il genelinde, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullarda Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kurulumuna devam ediliyor.
Yozgat il genelinde şuana kadar yapılan 97 Tasarım Beceri Atölyelerine ilaveten Merkez Sakarya İlkokuluna spor atölyesi, Akdağmadeni Namık Kemal İlkokuluna Drama Atölyesi ve Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokuluna Müzik Atölyesi yapıldı. Atölyelerin yapımı için 150 bin lira harcandı.
Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine azami derecede katkı sağlamak amacıyla yapılan Tasarım Beceri Atölyelerinin planlama ve yapım çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, ‘Atölyelerin İlimize ve öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Atölyeler Hazır
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