Atölyeden ilk ürün alındı

SARIKAYA ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyonu kapsamında Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu'na kazandırılan Organik Tarım Atölyesi’nden ilk ürünler toplanmaya başlandı. Hedeflenen kazanımların öğrencilere kazandırılması amacıyla ‘Organik Tarım Atölyesi’ projesi hayata geçirildi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve el becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı projenin her geçen gün biraz daha geliştirildiği kaydedildi. Okul Müdürü Ali Kemal Kavasçinar, elde edilen ürün miktarı artırıldığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan başta olmak üzere, Okul Aile Birliği Başkanı Şükrü Demirel, Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, okul öğretmenlerine ve okul çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Haluk Timur ve Ağah Ayhan, kurumu ziyaret ederek, gayretli çalışmalarından dolayı Okul Müdürü Ali Kemal Kavasçinar ile birlikte öğretmen ve çalışanlara teşekkür etti.