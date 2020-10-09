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Atölyede üretim

Sorgun Belediyesi, park ve bahçelerde kullandığı kamelya, piknik malzemelerini kendisine ait atölyede üretiyor.

09 Ekim 2020 Cuma 00:04
Atölyede üretim

SORGUN Belediyesi tarafından kurulan marangoz atölyesi, ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, belediye bünyesinde kurdukları marangoz atölyesinde ilçede ihtiyaç duydukları kamelya, bank, piknik masası, saksı, dere projesinde kullanacakları su değirmenleri gibi malzemelerin üretiminin yapıldığını söyledi. Başkan Ekinci, ilçenin her noktasında kullanılan mobilyalarında üretiminin yapıldığını vurgulayarak, ‘’Düşük maliyetle imal edilen mobilyalar, usta ellerden özenle çıkıyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Uzman personelimizin görev aldığı marangoz atölyemizde ihtiyacımız olan mobilyalar hem hızlı hem de düşük bir bütçeyle yapılıyor. Bu sayede dışarıdan hizmet almıyor, ekstra bütçe ayırmıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Atölyede üretim
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