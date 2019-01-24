Atölye çalışmaları beğenildi

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, eski hükümlü Talip İlbaş’ın Halk Eğitimi Müdürlüğünde yürütülen faaliyetler kapsamında yapmış olduğu çalışmaları inceledi. Yaptıkları eserlerin sergilenmesi için yardım ve katkı sözü verildi. Cezaevinde verilen eğitimlerin neticesinde Talip İlbaş’ın üretken ve verimli eserler ortaya koyması olumlu olarak değerlendirildi.
24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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