Atmaca ile yola devam

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor yönetiminden yapılan açıklamada, geçen Sezon takımlarının baş antrenörlüğünü üstlenen Enis Atmaca ile yeni sezonda da yola devam kararı aldıkları bildirildi. Yapılan açıklamada, ‘’Enis Atmaca, katıldığı yönetim kurulu toplantısında hedeflerinin bu sezon, ligi şampiyon olarak tamamlayıp Play-Off müsabakalarından başarılı bir sonuçla dönerek 1. lige yükselmek olduğunu belirtti. Antrenörümüz Enis Atmaca'ya ve kızlarımıza başarılar dileriz’’ denildi