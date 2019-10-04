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Atmaca ile yola devam

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenör Enis Atmaca ile yola devam kararı aldı.

Atmaca ile yola devam

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenör Enis Atmaca ile yola devam kararı aldı.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Atmaca ile yola devam

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor yönetiminden yapılan açıklamada, geçen Sezon takımlarının baş antrenörlüğünü üstlenen Enis Atmaca ile yeni sezonda da yola devam kararı aldıkları bildirildi. Yapılan açıklamada, ‘’Enis Atmaca, katıldığı yönetim kurulu toplantısında hedeflerinin bu sezon, ligi şampiyon olarak tamamlayıp Play-Off müsabakalarından başarılı bir sonuçla dönerek 1. lige yükselmek olduğunu belirtti. Antrenörümüz Enis Atmaca'ya ve kızlarımıza başarılar dileriz’’ denildi

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