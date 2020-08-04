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Atlı Polisler Yozgat’ta

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı polis ekipleri, korona virüs konusunda farkındalık çalışması yaptı.

04 Ağustos 2020 Salı 00:37
Atlı Polisler Yozgat’ta

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı ekipler, yeni tip korona virüs (Kovit-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yozgat'a geldi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün ortak projesi kapsamında atlı ekipler kent merkezi ve mesire alanlarında devriye gezdi. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Çamlık Milli Pakında piknik yapan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarırken, daha önce sürücülere yönelik hayata geçirilen ‘Kırmızı düdük’ projesinin korona virüsle mücadelede de uygulanması için çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Esertürk, çocuklardan maske, soyla mesafe ve hijyen kurallarına uymayan büyüklerini kırmızı düdük çalarak uyarmalarını istedi. Vatandaşlar, atlı polislere yoğun ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Atlı ekibin sorumlusu Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Başpolis Mahmut Kılıç, pandemi konusunda farkındalık oluşturmak için 2 günlüğüne Yozgat'a geldiklerini söyledi. Kılıç, "Yozgat ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak ortak yürüttüğümüz proje kapsamında vatandaşları pandemi konusunda bilinçlendirmek ve onlara destek olmak için buradayız. Vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Yozgat'ta çok yoğun ilgi ve alaka var, ben bu kadar beklemiyordum" dedi. 

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Atlı Polisler Yozgat’ta
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