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Atletizmde Sorgun farkı

Okul Sporları Kapsamında Sivas’ta düzenlenen Atletizm Grup yarışmalarında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu Küçük Kızlar Atletizm takımı Grup 2’ncisi, Yıldız Kızlar Atletizm takımı Grup 5’inci oldu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:50
Atletizmde Sorgun farkı

Küçük kızlar Atletizm takımı Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye Birinciliği yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecek. Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Salih Öksüz, ‘’Sivas’ta yapılan Atletizm Grup yarışmalarında Küçük Kızlar Atletizm Takımımız Grup 2’cisi ve Yıldız Kızlar Atletizm Takımımızı Grup 5’incisi olan kızlarımızı tebrik ediyor Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye birinciliği yolunda takımlarımıza ve teknik öğretmenlerimize başarılar diliyorum’’ dedi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ise ‘’Küçük Kızlarımızı ve Yıldız Kızlar Atletizm Takımlarımız başarılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyor ve Diyarbakır’da yolunuz açık olsun başarılarınız daim olsun’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Atletizmde Sorgun Farkı
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