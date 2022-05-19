Atletizmde Sorgun farkı

Küçük kızlar Atletizm takımı Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye Birinciliği yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecek. Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Salih Öksüz, ‘’Sivas’ta yapılan Atletizm Grup yarışmalarında Küçük Kızlar Atletizm Takımımız Grup 2’cisi ve Yıldız Kızlar Atletizm Takımımızı Grup 5’incisi olan kızlarımızı tebrik ediyor Diyarbakır'da yapılacak olan Türkiye birinciliği yolunda takımlarımıza ve teknik öğretmenlerimize başarılar diliyorum’’ dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ise ‘’Küçük Kızlarımızı ve Yıldız Kızlar Atletizm Takımlarımız başarılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyor ve Diyarbakır’da yolunuz açık olsun başarılarınız daim olsun’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•