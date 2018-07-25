Atıl vaziyette bekliyorlar

Yozgat’ta büyük bütçelerle yapımına başlanılan, Yozgat’ın sınırlı sayıdaki sosyal ve sportif alan ihtiyacının tamamen karşılama iddiasıyla inşa edilen Spor Vadisi, atıl görüntüsüyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Üç etaplı projenin sadece birinci etabı tamamlanırken, birinci etapta yer alan spor tesisleri de adeta çürümeye terk edildi. Sportif müsabakalar için gerekli nizami ölçü ve standartları taşımayan spor alanları, inşa edildiği günden bu tarafa hiç kullanılmadı. Amatör spor faaliyetleri dahi icra edilemeyen alanlarda, sahaların ve malzemelerin çürümeye başladığı gözlemlendi. Yaklaşık bin 900 dönüm alan üzerinde uygulanan Spor Vadisi projesinde, projenin en önemli etabı olan ikinci etabı ise uygulanmadı. Şehrin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeyi cazibe merkezi yapacak olan otağ çadırlar, ok tesisi, at biniciliği, dağ kızağı, macera parkı ve lunapark, bungalov evleri ve sosyal tesisleri, restoran, bozok ekspres ve tünel, kayık ünitesi ve iskeleleri, bisiklet evi ve yolları, kuş gözlem ve seyir kuleleri, gölet düzenlemesi ve piknik alanları, mostar köprüsü ve kır kahvesinden oluşan, projenin en önemli etabı 2014 yılından bugüne vadide uygulanmadı. Öte yandan Yozgatlı kadınlar için inşa edilen Kadın Termal tesisleri de, faaliyete geçtikten kısa bir süre sonra kapılarını kapadı. Kadınlara hizmet vermek amacıyla yaklaşık 10 milyon lira bedelle inşa edilen kadın termal tesisleri de kapalı ve atıl bir vaziyette akıbetini bekliyor.