ATIL GÖLETTE İNCELEME

Yozgat İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları dün yapılan oturum ile devam etti. Yozgat İl Genel Meclisi İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda, komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü. Havale edilen konular hakkında kararlar alındı. İl Genel Meclisi’nin 26 sayılı kararıyla, Yenifakılı ilçesinde bulunan gölet ve barajların ilçeye ne gibi fayda sağladığı, gölet ve barajlarda ne çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli araştırmaların yapılması için Göletler ve Su Ürünleri Komisyonuna havale edilen konu hakkında komisyon tarafından hazırlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Ahmet Yılmaz başkanlığında, Başkan vekili Mehmet Gönül ve üyeler Mesut Kılıç, Adnan Kılıçaslan ve Abdullah Yalçınkaya'nın hazır bulunmasıyla gerekli incelemeleri yapan Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu, Fehimli göleti ile ilgili elde ettiği bilgileri İl Genel Meclisi ile paylaştı. Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz, Yenifakılı ilçesi sınırlarında sulama tarımı yapmak için ve bölgenin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 1985 yılında yapılan Fehimli göletinin temelden 23 metre yüksekliğinde ve toprak dolgu ile yapıldığını söyledi. 11 milyon metre küp su toplama hacmi ile Yenifakılı merkez, Fehimli, Eskiören ve Bektaşlı köyleri tarım arazilerinde 12 bin dekar arazinin sulanmasının planlandığını hatırlatan yılmaz, Fehimli göletinin 1985 yılında su toplanmaya başladığı ve 1986 yılında da işletmeye açıldığını vurguladı. Yağışların az olması ve iklim değişikliği sebebiyle göleti besleyen dere yataklarından gelen suyun yetersiz olması nedeniyle, gölette tutulan ve su seviyesinin istenilen seviye ye ulaşmadığından yıllardır sulama işlemleri yapılamadığın anlatan Yılmaz, ‘’Sağ ve sol ana kanaldan oluşan arazi sulama sistemli kanallar tamamen atıl durumdadır. Göletin işletmesi Boğazlıyan ilçesi sulama birliğine devredildiği, su ürünleri yönünden ise kayda değer bir getirisinin bulunmadığı, zaman zaman olta balıkçılığı yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi. •Sümeyye İlhan•