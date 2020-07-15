Atıl bina Kütüphane olacak

KADIŞEHRİ ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan, kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi tarafından destek gören proje kapsamında kurulması planlanan kütüphane için atıl bina kullanılacak. Kadışehri Belediyesi tarafından geçen yıl hazırlanan proje kapsamında, KOP İdaresi’nden 162 bin liralık destek alındı. Bu kapsamda ilçede atıl vaziyette bulunan Gençlik Merkezi binasında Kadışehri Kütüphanesi kurularak halkın hizmetine sunulacak. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve belediyenin önceki dönemden devreden borç yükünden dolayı, kısıtlı imkanlarla hizmet üretip, halkın yanında olma çabasında bulunduklarını söyledi. Başkan Akın, ‘’Gençlik Merkezi olarak yapılan, yıllardır atıl vaziyette bırakılan belediyemize ait bina KOP kapsamında projelendirilip buradan sağlanan destekle KOP Kütüphanesine dönüştürülme çalışmasında son aşamaya gelinmiştir. Yakında açılışı yapılarak, gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulacaktır’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•