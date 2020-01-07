Atıl bina değerlendirilsin

Keven, “İki yıl İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanıldıktan sonra yeni yerine taşınan, eğitim tesisi amacıyla kullanılmak üzere Bozok Üniversitesi’ne devredilen bu bina acilen Meslek Yüksekokulu olarak değerlendirilmelidir. 2015 yılında tamamlanıp, hizmete açılan bu bina şuan ne yazık ki atıl vaziyettedir. Bu durum kamu vicdanını yaralamaktadır. Yozgat Valiliği’nden edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü binası Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 7 Kasım 2018 tarihli uygun görüşüyle birlikte 25 Aralık 2018 tarihli teslim tesellüm tutanağıyla Bozok Üniversitesi’ne ‘laboratuvar ve eğitim tesisi’ amacıyla tahsis edilmiştir” dedi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi veren Milletvekili Ali Keven, 6 bin 27 metrekare alana sahip bu binanın acilen atıl vaziyetten kurtarılmasını ve bir eğitim yuvasına dönüştürülmesini istedi. Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’ne de taleplerini ve önerilerini yazılı sunan Keven, iki yıldır atıl vaziyette boş duran bina ile ilgili Rektörlük tarafından alınmış bir kararın olup olmadığını sordu. Keven, “Kamu kaynaklarının verimliliği açısından düşünüldüğünde 2015 yılında hizmete açılmış, iki yıl gibi kısa bir süre kullanılmış ve iki yıldan fazla bir süredir de boş duran üniversiteye tahsisli bina biran önce yüksekokul olarak eğitim-öğretim hizmetine kazandırılmalıdır. Şuan hizmet veren Adalet Meslek Yüksekokulu’nun bitişiğinde bulunan bu bina Yerköy ilçesinin bir tarım şehri olduğu düşünüldüğünde Ziraat Meslek Yüksekokulu olarak hizmete açılabilir. Yerköy ilçesi demiryolu ve hızlı tren hatlarının kavşağında olduğu için bu ilçede TCDD’ye personel yetiştirilmesi, lojistik hizmetleri ve demiryolu inşaatı vb. konularda eğitim-öğretim hizmeti verecek bir Demiryolu Meslek Yüksekokulu hizmete açılabilir. Sayın Rektör’den bu önerileri dikkate almasını ve kamunun milyonlarca lirasının boşa gitmemesi adına bu binanın biran önce Meslek Yüksekokulu olarak eğitime kazandırılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.