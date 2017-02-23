Atıkta beyan zorunluluğu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, yaptığı yazılı açıklama ile 1 Ocak'ta kullanıma açılan Atık Beyan Sistemi ve beyan uygulaması hakkında bilgi verdi.

Atık üreticisi olan ve beyan zorunluluğu bulunan işletmelerin bu sistem aracılığı ile beyanda bulunmaları gerektiğini kaydeden Tamer; "Atık üreticisi olan ve beyan zorunluluğu bulunan fabrikalar, tesisler, akaryakıt istasyonları, tekstil fabrikaları, maden tesisleri gibi işletmeler Atık Yönetmeliği 9'uncu maddesi ğ bende gereğince Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. Söz konusu uygulama yönetim hükmü gereği Mart ayı sonuna kadar kullanıma açık tutulacak olup, 31 Mart 2017 gün bitimin itibariyle kullanıma kapatılacaktır" dedi.

Tamer, söz konusu uygulamanın kullanımına ve uzatma işlemlerine ilişkin yardım videolarına 'online.cevre.gov.tr' adresinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması'nın sol bölümünde yer alan menüden ulaşılabileceğini bildirdi.

Bu alanda yer alan 'duyurular' bölümünün ayrıca takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken İbrahim Tamer, süresi içerisinde beyanda bulunmayanlara 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 12 bin 736 TL idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.