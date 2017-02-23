Ana SayfaGüncel

Atıkta beyan zorunluluğu

23 Şubat 2017 Perşembe 05:00
Bu haber 21 kez okundu

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, atık üreticisi olan ve beyan zorunluluğu bulunan işletmelerin 31 Mart gününe kadar Atık Beyan Sistemi'nden (TABS) beyanda bulanmaları gerektiğini duyurdu.

Atıkta beyan zorunluluğu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, yaptığı yazılı açıklama ile 1 Ocak'ta kullanıma açılan Atık Beyan Sistemi ve beyan uygulaması hakkında bilgi verdi.
Atık üreticisi olan ve beyan zorunluluğu bulunan işletmelerin bu sistem aracılığı ile beyanda bulunmaları gerektiğini kaydeden Tamer; "Atık üreticisi olan ve beyan zorunluluğu bulunan fabrikalar, tesisler, akaryakıt istasyonları, tekstil fabrikaları, maden tesisleri gibi işletmeler Atık Yönetmeliği 9'uncu maddesi ğ bende gereğince Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. Söz konusu uygulama yönetim hükmü gereği Mart ayı sonuna kadar kullanıma açık tutulacak olup, 31 Mart 2017 gün bitimin itibariyle kullanıma kapatılacaktır" dedi.
Tamer, söz konusu uygulamanın kullanımına ve uzatma işlemlerine ilişkin yardım videolarına 'online.cevre.gov.tr' adresinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması'nın sol bölümünde yer alan menüden ulaşılabileceğini bildirdi.
Bu alanda yer alan 'duyurular' bölümünün ayrıca takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken İbrahim Tamer, süresi içerisinde beyanda bulunmayanlara 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 12 bin 736 TL idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.
Tamer; "12'nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim