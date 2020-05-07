Atıkları atmayın!

KORONA Virüsü ile mücadele kapsamında işyerlerinin, özellikle lokanta ve yemekhanelerin kapatılmasıyla zor durumda kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişmeye çalışan Yozgat Belediyesi, yeni bir kampanya başlattı. Yozgat Belediyesi, sokak hayvanları için beş ayrı noktaya ev yemekleri, ekmek artıklarını toplamak ve beslenme odaklarına yerleştirmek için mahallelerde bulunan sitelere toplama kutuları yerleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan iftar ve sahur sonrasındaki yiyecekleri ve yemek artıklarını bir poşete koyarak, bırakılan tanklara bırakmaları istendi.