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ATIKLAR YUVA OLDU

Sorgun ilçesinde Gençlik Merkezi’ne devam eden gençler, atık su bidonu ve damacanaları, sokak hayvanları için ‘konforlu yuvaya’ dönüştürüyor.

09 Mart 2021 Salı 00:21
ATIKLAR YUVA OLDU

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sorgun Gençlik Merkezi’nden yararlanan gençler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanandı, çevreye duyarlılık alanında da yaptıkları etkinliklerle dikkat çekiyor. Gençler, merkezde görev yapan eğitimcilerle birlikte, koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için, toplanan atık bidon ve su damacanalarını yuva haline getirilip, ilçenin farklı bölgelerine monte etti. Hayvan sever gençler, sokakta yaşayan hayvanlar için atıkları hem konforlu bir yuvaya hem de hayvanların yiyeceklerini rahatlıkla bulup, tüketmelerine yönelik kaplar hazırladı. Gençler, çevre kirliliğine de neden olan atık bidon ve kullanılmayan su damacanalarını, diğer atık malzemeleri toplayarak, önce dezenfekte ettiklerini, ardından yeni amacına uygun gerekli düzenlemeyi yapıp, boyadıklarını bildirdi. Gençler, yuva ve yiyecek kaplarını, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere monte ettiklerini sözlerine ekledi. •SEYFETTİN SAĞLAM• 

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ATIKLAR YUVA OLDU
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