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Atıklar gübreye dönüşüyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuruluşu tamamlanıp, üretime başlayan Kompost Tesisinde elde edilen organik gübre, belediyeye ait alanlarda kullanılıyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:24
Atıklar gübreye dönüşüyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediyesi tarafından ilçede kurulan katı atık geri dönüşüm tesisinin üretime başlatılmasının ardından, pazar, park ve bahçe atıkları işlenerek, organik gübre edilmeye başlanıldı.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Kompost Üretim Tesisini faaliyete geçirdiklerini, günlük 2 ton organik atık işlenerek 900 kilogram civarında organik gübre elde ettiklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Tesisimizde pazar, park ve bahçe atıklarını dönüştürerek tamamen organik gübre ile topraklarımızı zenginleştiriyoruz. Sorgun, toprakları zengin, katı ve sıvı atıklarını arıtarak çöpünü dönüştüren geri dönüşümü tam anlamıyla başarmış, üretime yönelik istihdamı ön planda tutan Sorgundur artık’’ dedi.
Ekinci, modern hayatın gerekliliklerinden olan geri dönüşümün yeni belediyecilik anlayışının en önemli prensiplerinden birisi olduğunu da hatırlattı. Ekinci, katı ve sıvı atıklarını arıtan, çöpünü dönüştüren, bitkisel ve hayvansal atıklardan park ve bahçelerine gübre ürettiklerini bildirdi, üretimi yapılan organik gübrenin öncelikli olarak park ve bahçelerde kullanılmaya başlandığını, arz fazlasının ise talepler doğrultusunda satışa sunulacağını aktardı.

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Atıklar Gübreye Dönüşüyor
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