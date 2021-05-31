Atıklar enerjiye dönüşecek

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, hayvansal atıkların işlenerek elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik projelendirilen Biyogaz tesisleriyle ilgili inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, kurulum çalışmaları devam eden 3 Mw’lık tesis tamamlandığında günlük 98 ton hayvansal atık işlenerek elektrik enerjisi elde edileceğini söyledi. Çekerek Belediyesi öncülüğünde kurulan Çekerek Enerji ve Gübre Üretimi şirketi tarafından 3 Mw kapasiteli Biyogaz Tesisi inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çakır, tesis için toplam 9,5 milyon lira yatırım yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Çakır, proje kapsamında yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste hammadde olarak bölgedeki tesislerden düzenli olarak toplanan büyükbaş hayvan ve tavuk dışkılarının kullanılacağının altını çizdi. Çakır, ‘’Tesiste günde 98 ton hayvansal atığın anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması ve parçalanma esnasında açığa çıkacak olan biyogazın kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacak. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 3 Mw olacak şekilde dizayn edilmektedir’’ dedi. Çakır, çürütülmüş hayvansal, bitkisel, organik atıklar ve arıtma çamuru da işlenmiş gübreye çevrileceğini, üretilen ısı ve elektrik tesisin iç tüketiminde kullanılacağını anlattı. Geriye kalan fazla enerjinin ekonomik olarak değerlendirilebileceğine dikkat çeken Çakır, ‘’İlçemizde hayvancılık oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. Hayvansal atıklar çevre ile birlikte yeraltı, yerüstü sularımızın da kirlenmesine neden olmaktaydı. Kuruluş aşamasındaki bu tesisimizle birlikte çevre ve sularımızın kirlenmesinin de önüne geçmiş olacağız’’ diye konuştu.