ATIKLAR ENERJİ OLUYOR

Son yıllarda verilen desteklemelerle kurulan mandıralar, çiftliklerdeki hayvan varlığı arttı. Yozgat il genelinde 248 bin büyük, 397 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu kaydedildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi, il genelinde varlığı artan hayvanların organik atıklarının enerji sektöründe değerlendirilebilmesine yönelik, yatırımcılara yol haritası olabilecek çalışmayla ilgili hazırlıklarını tamamladı. ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, birçok atığın farklı alanlarda, özellikle de enerji alanında kullanıldığına dikkat çekerek, amaçlarının Yozgat’ta var olan atık miktarlarını tespit edip, bunların ekonomiye kazandırılıp, istihdam yaratılmasına yönelik tesislerin kurulmasına ARGE hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Yıldız, 1957 yılından itibaren yurt genelinde, organik hayvansal atıkların biyoenerjiye dönüştürülerek, hem ekonomiye katkı sağlanması hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi yönünde bazı çalışmaların yapıldığını, Türkiye’de pilot olarak belirlenen illerden birisinin de Yozgat olduğunu hatırlattı. Yıldız, Yozgat’ın bazı köylerinde o dönemin teknolojilerine bağlı olarak bazı biyoenerji tesislerinin ilkel yöntemlerle de olsa kurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını da kaydetti. Yıldız, ‘’Yozgat’ta hayvancılık sektörü giderek gelişmektedir. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan varlığımız yapılacak olan alan taraması ile tespit edilecek. Yozgat merkez ile birlikte 13 ilçemizdeki bu hayvanların organik atık miktarları belirlenip, kurulacak tesislerde değerlendirilmesi halinde ne kadar biyoenerji alınabilir noktasında bir çalışma yapılacak. Bu çalışmalar ayrıntılı olarak değerlendirilip, yatırımcının bilgisine sunulacak. Yozgat’ta yapılacak biyoenerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan atık miktarları, nasıl ve nerelerden temin edilebileceği, bununla birlikte kurulacak özel çiftliklerde yetiştirilecek hayvanlardan alınacak atıklarla tesislerde ne kadar bir enerji elde edilebileceği gibi konuların tamamı yer alacak. Böylece yatırımcıya yol gösterilmeye çalışılacaktır’’ dedi.