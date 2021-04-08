Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1418
ALTIN
455.722
DOLAR
8.1525
STERLİN
11.2088
EURO
9.6895

Atıklar dönüşecek

Sarıkaya ilçesinde Hisarbey Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘Geri dönüşüm’ projesi ile bitkisel atık yağlar toplanıp, geri dönüşüme kazandırılacak

08 Nisan 2021 Perşembe 00:33
Atıklar dönüşecek

SARIKAYA ilçesi Hisarbey Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları ‘Geri dönüşüm’ projesi ile bitkisel atık yağları toplayıp, geri dönüşüme kazandıracak. Hisarbey köyünde taşımalı eğitim göre öğrenciler, evsel atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla okul idaresi ve Fen Bilgisi Öğretmeni Saniye Erdem öncülüğünde proje hazırladı. Araştırma ve uygulamaya dayalı projenin amacının ortaokul öğrencilerinin, ailelerinin ve okul çevresinde bulunan taşımalı öğrencilerin bulunduğu köy halkına geri dönüşüm ve atık yağların önemi konusunda duyarlılık kazandırmak olduğu belirtildi. Geri dönüşüm-atık yağ projesinde çocukların ve yetişkinlerin çevreye karşı sorumluluk bilincinin oluşması, toplum olarak doğaya karşı ortak bir noktada işbirliğinin sağlanması, çevreyi korumaya yönelik olumlu davranış değişikliklerinin kazanılmasının hedeflendiği açıklandı. Bu bağlamda toplanan yağların Sorgun Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, belediyeye teslim edilerek geri dönüşüm tesislerine iletileceği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Atıklar Dönüşecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
30 Mübarek Gün 66 Hatim
30 Mübarek Gün 66 Hatim
Gençlerden ziyaret
Gençlerden ziyaret
TAŞINMAZLAR TAŞINIYOR
TAŞINMAZLAR TAŞINIYOR
Kültür Çarşında hummalı çalışma
Kültür Çarşında hummalı çalışma
Müftü Sezik veda etti
Müftü Sezik veda etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim