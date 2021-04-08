Atıklar dönüşecek

SARIKAYA ilçesi Hisarbey Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları ‘Geri dönüşüm’ projesi ile bitkisel atık yağları toplayıp, geri dönüşüme kazandıracak. Hisarbey köyünde taşımalı eğitim göre öğrenciler, evsel atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla okul idaresi ve Fen Bilgisi Öğretmeni Saniye Erdem öncülüğünde proje hazırladı. Araştırma ve uygulamaya dayalı projenin amacının ortaokul öğrencilerinin, ailelerinin ve okul çevresinde bulunan taşımalı öğrencilerin bulunduğu köy halkına geri dönüşüm ve atık yağların önemi konusunda duyarlılık kazandırmak olduğu belirtildi. Geri dönüşüm-atık yağ projesinde çocukların ve yetişkinlerin çevreye karşı sorumluluk bilincinin oluşması, toplum olarak doğaya karşı ortak bir noktada işbirliğinin sağlanması, çevreyi korumaya yönelik olumlu davranış değişikliklerinin kazanılmasının hedeflendiği açıklandı. Bu bağlamda toplanan yağların Sorgun Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, belediyeye teslim edilerek geri dönüşüm tesislerine iletileceği bildirildi.