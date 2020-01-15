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Atıklar depolanacak

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesindeki hayvan ve diğer atıklar toplanarak, belediye tarafından yapımına başlanılan depolara nakledilip, bertaraf edilecek.

Atıklar depolanacak

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesindeki hayvan ve diğer atıklar toplanarak, belediye tarafından yapımına başlanılan depolara nakledilip, bertaraf edilecek.

15 Ocak 2020 Çarşamba 03:55
Atıklar depolanacak

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, 20 yıldır çözümlenemeyen, belde halkı tarafından şikayet konusu edilen sorunun çözümüne yönelik başlattıkları çalışmaların proje aşamasının ardından uygulamasa aşamasına geçtiklerini söyledi. Başkan Ünal, ‘’Beldemizde hayvancılık yapanların kanayan yarası olan çöp toplama ve bertaraf depolama alanına da el attık. Bir ilke daha imzasını atarak hem kasabamızın sağlığını tehdit eden hem de hayvanlarımızın hastalanmasına neden olan çöp toplama ve bertaraf alanımıza gerekli çalışmaları başlattık. Greyderler, dozer ve kepçeyle hummalı bir çalışma başlattık. Bertaraf alanımızın çevresini tamamen tel örgü içerisine alınarak, çevreye yayılan ve dağılan hem de çevre kirliliğinin yanı sıra hayvanlarımıza zarar veren naylon ve diğer değişik plastiklerin savrulması artık bu çalışmalarla son bulacaktır’’ dedi. Başkan Oğuz Ünal’ın talimatı ile belediye çalışanları beldede sokağa atılan zararlı atıkları da topladı. 

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Atıklar Depolanacak
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