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Atık suların dönüşümü

KULLANILMIŞ suların yeniden kullanım alternatiflerine yönelik hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

Atık suların dönüşümü

KULLANILMIŞ suların yeniden kullanım alternatiflerine yönelik hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Atık suların dönüşümü

DSİ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde toplantı yapıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol başkanlığında başlayan toplantı, Planlama Şube Müdürü Ünal Yücel başkanlığında devam etti. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir illerinin; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, İl Belediyelerinin yetkilileri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yetkilisi ve KASKİ yetkilileri katıldı. Toplantıda iklim değişikliğinin ve diğer etkenlerin sebep olduğu sulardaki azalmalara dikkat çekilerek, kullanılmış suların kullanım alanlarıyla ilgili örnekler üzerinde konuşmalar gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı ve KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi gezildi.

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