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Atık sular tarandı

Türkiye'de corona virüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalar sonucunda, virüsün yayılımı haritalar üzerinde gösterildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:49
Atık sular tarandı

YURT genelinde atık sularda virüs taramasına devam edilirken, Nisan ayından bu yana devam eden çalışmaların sonucunda, Türkiye’deki Korona virüsü yayılımını gösteren haritalar oluşturdu. Yurt genelinden numuneler toplandı. Bunun neticesinde, Nisan ayında başlıca 7 şehirde Covid-19 vakalarının yaygın olduğu gözlemlendi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, Karadeniz bölgesinde, Akdeniz’in özellikle doğu kesiminde çok fazla vakanın bulunmadığı, Ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Konya illerinde Covid-19 vakasının daha fazla görüldüğü ifade edildi. Bu amaçla 22 pilot şehir belirlendi. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 12 bölgeyi baz alındı. Her bölgede en az bir şehir olacak şekilde, vakaların fazla olması beklenen bölgelerde ise birden fazla şehir belirledi. Belirlenen 22 pilot şehirden 2-3 haftada bir numune alınmaya devam edildiği ifade edildi.

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Atık Sular Tarandı
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