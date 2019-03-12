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Atık sular arıtılacak

ÇEKEREK ilçesindeki baraj sularının da kirlenmesine neden olan evsel atık suların arıtılmasına yönelik hazırlanacak projeyle ilgili ilk adımlar atıldı.

Atık sular arıtılacak

ÇEKEREK ilçesindeki baraj sularının da kirlenmesine neden olan evsel atık suların arıtılmasına yönelik hazırlanacak projeyle ilgili ilk adımlar atıldı.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Atık sular arıtılacak

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Atıksu Daire Başkanlığı teknik elemanlarıyla birlikte ilçede incelemelerde bulundu. Yapılacak proje ile halihazırda beş ayrı noktada deşarj edilmiş olan evsel atıksular, kollektör hatları ile toplanarak atıksu arıtma tesisi yapılması düşünülen noktaya kadar iletileceği, bu noktada yapılacak biyolojik arıtma sistemi ile arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edileceği kaydedildi. Projenin tamamlanması ile Çekerek Barajı havzasının evsel atıksulardan korunmasının da sağlanacağının altı çizildi. 

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