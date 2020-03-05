Daha sonra saha gezisi yapılarak, katılım sağlayan firmalara sertifikaları verildi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçeye bağlı Mükremin köyü yakınlarına kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin yapılacağı alanda bilgilendirmede bulundu. Mükremin köyü karşısındaki Yozgat-Sivas karayolunun geçtiği dere yatağına yakın bir bölgede kurulacak olan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin ihaleye aşamasına geldiği kaydedildi. Projede teknik yardım ve servis ihalesinde ön yeterlilik değerlendirmesi 2018 yılında yapıldı. 9 bin 100 metreküp kapasiteli Sorgun Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin yaklaşık maliyetinin 10 Milyon Euro’nun üzerinde olduğu bildirildi. Belediye tarafından daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metre karelik alana tesisin inşa edileceği projenin yüzde 85’inin AB katkısı, yüzde 6’sının Çevre Şehircilik Bakanlığı katkısı, yüzde 9’unun da eş finansman olarak belediye katkı sağlayacağı öğrenildi.