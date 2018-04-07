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Atık Pil Toplanıyor

TAŞINABİLİR Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ‘Okullarda Atık Pil Yarışması’nda artık sona gelindi.

Atık Pil Toplanıyor

TAŞINABİLİR Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ‘Okullarda Atık Pil Yarışması’nda artık sona gelindi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Atık Pil Toplanıyor

30 Nisan’da sona erecek yarışmada birinci gelen Yozgat’taki okullarda çeşitli hediyeler dağıtılacak. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 760 kilo civarında olan atık pil toplama miktarının bu sene 850 kiloyu geçmesi bekleniyor. Birinciliği alan okul bir adet printer kazanırken, ikinci spor seti ve üçüncü okul
ise satranç seti ile ödüllendirilecek. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Bahar, 2015 yılında 630 ton olan atık pil toplama miktarlarını 2017 sonu itibariyle 730 tona çıkardıklarını, bu miktarın çok önemli bir kısmının okullardan toplandığını söyledi. Bahar, geçtiğimiz yıl 630 ton olan atık pil toplama miktarını 2017 yılı itibariyle 730 tona çıkardıklarını belirterek, “Derneğimiz, pil ithalatçılarının katılımıyla Ağustos 2004 yılında kurulmuştur. TAP atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar yapmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde bu konuda yetkilendirilmiş TEK kuruluştur’’ dedi.
Bahar, 2007 yılında sadece 225 ton olan yıllık Atık Pil toplama miktarının 2014 sonu yılı itibariyle 555 tona yükseldiğini, hedefin 2015 yılında 600 ton iken, bu hedefin yüzde 5 geçerek 630 ton atık pil topladıklarını aktardı. Bahar, ‘’Geçtiğimiz sene de bu miktarı 730 tona çıkardık. Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyüktür. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı ve hatta ailelerini de bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl toplam atık pil miktarının yaklaşık yüzde 40’ını okullardan topladık. Bu da 325 ton demektir. Atık pil konusunda her yıl artan bir duyarlılıktan söz etmek mümkün, zaten bunun için de eğitimlerimiz ve kampanyalarımız kesintisiz devam ediyor. Eğitim ve kampanyalarımıza katılan belediye ve okul sayısı da her yıl artış gösteriyor” diye konuştu.
En çok atık pilin İstanbul’dan toplandığına dikkat çeken Taşınabilir Pil Üreticileri ve
İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Bahar, İstanbul’u sırasıyla Ankara ve Kocaeli takip ettiğini belirtti. Yozgat’ın da artan bir grafik ile atık pil toplama miktarını çoğalttığına dikkat çeken Bahar, Yozgat’ta birinci, ikinci ve üçüncü gelen okulların hediyeler azanacağını özellikle vurguladı. Neslihan Bahar, ‘’Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere Yozgat Belediyesi ile de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 550 belediye ile işbirliği halindeyiz, bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra teknomarketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, Silahlı Kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara’da topluyoruz, burada İstanbul tabi ki itici güç. Atık pillerin büyük çoğunluğu okullardan geliyor, 30 Nisan 2018 son gün’’ ifadelerini kullandı.
 

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