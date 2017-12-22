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Atık Pil toplama kampanyası

ŞEFAATLİ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, atık pil kampanyası düzenledi.

Atık Pil toplama kampanyası

ŞEFAATLİ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, atık pil kampanyası düzenledi.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
62 Okunma
Atık Pil toplama kampanyası

Öğrenciler, Kaymakam Yücel Erdem’i makamında ziyaret ederek, başlattıkları kampanya hakkında bilgi verdi.
Atık pillerin toplanması konusundaki duyarlılığın daha da artırılması için eğitim ve kampanyalar düzenlediğini belirten Kaymakam Erdem, atık pil kavramının yerleştirilebilmesi için başlatılan kampanyanın önemine değindi.

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