Atık Pil toplama kampanyası

Öğrenciler, Kaymakam Yücel Erdem’i makamında ziyaret ederek, başlattıkları kampanya hakkında bilgi verdi.

Atık pillerin toplanması konusundaki duyarlılığın daha da artırılması için eğitim ve kampanyalar düzenlediğini belirten Kaymakam Erdem, atık pil kavramının yerleştirilebilmesi için başlatılan kampanyanın önemine değindi.