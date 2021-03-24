Atık karşılığı su indirimi

SARIKAYA Belediyesi yeni bir projeye daha imza atarak, ev ve işyerlerinde dönüşebilecek atıkların toplanıp, atık kutularına bırakılması halinde, puanlama sistemiyle belirlenecek miktarlar su bedellerine yansıtılıp, indirim uygulanacak. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ev ve işyerlerine verilecek kişiye özel tanımlanmış barkodlu atık toplama poşetleri içerisinde biriktirilecek kağıt, karton, plastik ve türevi atıkların, yine verilecek kişiye özel akıllı anahtarların yardımı ile akıllı atık toplama kutusuna bırakanların atık miktarı oranında puanlama yapılacağını bildirdi. Açıkel, akıllı kutuya getirilen atık miktarınca kazanılan puanların su faturana eksi bakiye olarak yansıtılacağını ifade etti. Başkan Açıkel, ‘’Sarıkaya'da geri dönüşüm muhteşem olacak. Geri dönüştürülebilen atıkları kaynağında ayrı toplayıp ekonomiye birlikte kazandırmak amacıyla Sarıkaya'da muhteşem kart sistemini uygulamaya başlıyoruz. İlçemizin belirli noktalarına akıllı atık toplama kutuları yerleştiriyoruz. Her eve kişiye özel tanımlanmış barkodlu poşetler ve anahtarlıklar dağıtıyoruz. Geri dönüştürülebilen atıklarını bu poşetlerde biriktirilecek. Özel barkodlu poşetlerde biriktirilen geri dönüştürülebilen atıklar, muhteşem anahtarlıklar aracıyla akıllı atık kutusuna bırakılacak. Geri dönüşüme kazandırılan geri dönüşebilen atıkların puan karşılığı cep telefonlarına yüklenecek muhteşem kart uygulamasından takip edebilecek. Kazanılan puanlar karşılığında su faturasında indirim yapılacak. Geri dönüştürülebilen atıklar da hammaddeye dönüştürülüp ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Bu sayede hem vatandaşlarımız kazanacak, hem ülke ekonomimiz kazanmış olacaktır’’ diye konuştu. •HABER MERKEZİ•