ATEŞLi PiKNiK YASAK!

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığında, yürüyüş yapılabileceği, ancak günübirlik kullanım alanlarında piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta sonunda milli park çamlığa gittiğini belirten Şakir Kurucu isimli vatandaş, sosyal medya hesabından Yozgat Valisi Ziya Polat’a ‘'Sayın Valim saygılarımı sunarım. Hafta sonu çamlığa çıktık, göl tarafı olmayan bölgelerde oturmak yasak dediler. Sadece yürüyüş yapılıyor, dediler. Çamlıkta her hangi bir şey yemeden içmeden oturmanın nasıl bir sakıncası olabilir, merak ettik, affınıza sığınıyoruz'' diye seslendi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, ''Günübirlik kullanılan yerler dışında piknik yapmak yasak'' yanıtını verdi. Yozgat Çamlığı piknik alanı da, İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet güçleri aracılığıyla denetim altında tutulan piknik alanlarıyla birlikte, 1 Haziran 2020 tarihinde yeniden bazı koşullar dahilinde hizmete açılmıştı.