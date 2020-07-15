Ateş ölçüp kayıt tutuyorlar

Lisanslı faal sporcuların antrenman yapmalarına izin verilen Rıza Kayaalp Spor Salon’unun girişinde sporcular kontrolden geçirildikten sonra salona alınıyor. Antrenman yapmak isteyen sporcuların ateşi ölçüldükten sonra oluşturulan kayıt defterine ateşleri yazılarak kayıt altına alınıyor. Sporcu bir sonraki antrenmana geldiğinde ise ateşi karşılaştırılarak farklılık gözetip gözetmediğine bakılıyor. Ayrıca antrenman yapan sporcuların sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da Spor Salon’u görevlileri tarafından uyarılarda bulunuluyor.