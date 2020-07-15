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Ateş ölçüp kayıt tutuyorlar

COVİT-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 1 Temmuz itibariyle kapılarını lisanslı sporculara sosyal mesafe kuralına uymaları kaydıyla açan Rıza Kayaalp Spor Salon’unda antrenman yapan sporcuların ateşi ölçülüp kayıt altına alınıyor.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:21
Ateş ölçüp kayıt tutuyorlar

Lisanslı faal sporcuların antrenman yapmalarına izin verilen Rıza Kayaalp Spor Salon’unun girişinde sporcular kontrolden geçirildikten sonra salona alınıyor. Antrenman yapmak isteyen sporcuların ateşi ölçüldükten sonra oluşturulan kayıt defterine ateşleri yazılarak kayıt altına alınıyor. Sporcu bir sonraki antrenmana geldiğinde ise ateşi karşılaştırılarak farklılık gözetip gözetmediğine bakılıyor. Ayrıca antrenman yapan sporcuların sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da Spor Salon’u görevlileri tarafından uyarılarda bulunuluyor. 

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Ateş ölçüp Kayıt Tutuyorlar
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