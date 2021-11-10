ATA’YI SAYGIYLA ANIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yummuştu. Ulu önder Atatürk, bugün Saat 08.50'da Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenecek törenle anılacak. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulunulup, saat 09.05’te sirenler çalarak saygı duruşunda bulunulacak, ardından da İstiklal marşımız okunacak. Programa daha sonra Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu'nda devam edilecek. Salonda Resim Sergisi'nin açılışıı yapılacak, Saygı Duruşu ve İstiklal Marımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar gerçekleştirilecek. Anadolu'dan yeşeren Umut Atatürk adlı orotoryo ile devam edecek programda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler seslendirilecek. Pandemi tedbirleri nedeniyle anma programına gelecek olanların gerekli tedbirleri almaları istendi.

VALİ MESAJ YAYINLADI

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, ulu öndere rahmet diledi, saygıyla andı. Vali Polat, ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk kısa hayatına büyük işler sığdırmıştır. Milletimizden aldığı destekle yeni ve modern bir devlet kurarak aydınlık yarınlarımızın temellerini atmıştır. Temellerini attığı aydınlık yarınlarımızı inşa ederken de ilke ve idealleri ile milletimize daima ışık olmuştur’’ dedi. Vali Polat, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğimizi kaydetti. Vali Polat, ‘’İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun’’ ifadelerini kullandı.