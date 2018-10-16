Ata’yı konuk ettik

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehri ziyaretinin yıl dönümünde dua ve saygıyla anıldı. Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, daire müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve CHP İl Başkanlığı çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören başladı. Yozgat Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyleyerek kısa bir konser verdi. Yozgatlı öğrenciler Atatürk’ü temsilen Türk bayrağını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a teslim etti. Vali Yurtnaç, öğrencilere teşekkür ederek bayrağı öperek teslim aldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk’ün Yozgat’ı cezalandırdığı şeklinde yıllar yılı asılsız bilgiler dolaştığını hatırlatarak, “Yıllar yılı sorumsuz idareci ve yöneticilerin pasifliği yüzünden böyle bir asılsız bilgi oluştu, tabi ki bu doğru değildir” dedi. Başkan Arslan, Atatürk’ün cumhuriyeti kurduktan sonra, bir kalkınma hamlesi ve medeniyet mücadelesi için yurt gezilerine çıktığını, bu kapsamda Yozgat’ı da ziyaret ettiğini dile getirerek, “Kendisini bir kez daha rahmet ile anıyorum” şeklinde konuştu.

Tören, sportif müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sonlandı.

