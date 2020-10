ATA’YI KARŞILADIK

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 96’ıncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Alanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular, Atatürk'ü temsilen Yozgat Valisi Ziya Polat'a Türk bayrağı verdi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından yurt gezisine başladığını belirterek, bu kapsamda 15 Ekim 1924'te Yozgat'ı ziyaret ettiğini söyledi. Tanışman, Milli Mücadele'nin büyük bir başarıyla sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakatinin her dönem olduğu gibi en ön sırada olduğuna vurgu yaptı. Tanışman, "Kurtuluş Savaşı'nda Yozgat, bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen, Yozgat halkı her dönemde devletinin yanında olmuştur. Çekilen acılar, yaşanan kayıplar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti ile teselli bulmuştur. 15 Ekim 1924 tarihi, Yozgat ve Yozgatlılar için özel bir gün olmuştur. Bizler bu tarihte her zorluk karşısında azmini, imanını ve umudunu yitirmeyen Yozgat halkıyla, tüm dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buluşmasının yıl dönümünü tarihi bir şuur, derin bir sevginin ortaya çıkışı olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.