ATAYA SAYGI

Kutlamalara Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler öncesinde Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketinin, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve cesaretle tek yürek olarak giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırıldığını söyledi. Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Güneşer, ‘’Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe huzur ve güvenle bakabilirler. Vatan, bizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinemizdir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek tüm gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Gençlerimize düşen en büyük görev ise; bu kutsal vatan topraklarını tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir’’ dedi.

Güneşer’in konuşmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, halk oyunları ekibi, judo ekibi, tekvando ekibi, jimnastik ekibi, okçuluk ekibi hazırladıkları gösterileri katılımcılara sundular. Oldukça heyecanla izlenen öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı. Gösterilen sonrasında Spor Salon’unun ortasında dev Türk Bayrağı açıldı.