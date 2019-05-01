Atatürk’ü andılar

Özel Renkli Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi miniklerinin yıl sonu etkinliği Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de unutmadı. Devletimizin kurucusu Atatürk’ü sergiledikleri gösteriler ve şarkılarla anan miniklerin bu anlamlı faaliyeti salondaki büyükler tarafından ayakta alkışlandı. Özel Renkli Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenlerinden Özlem Alpavut, 2013 yılından bu tarafa faaliyet gösterdiklerini ifade ederek öğrencilerin ruhsal ve fiziksel yönden gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri de oldukça önemsediklerinin altını çizdi ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Haber: Mustafa TEKER