Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
245.624
DOLAR
5.9505
STERLİN
7.7765
EURO
6.6868

Atatürk’ü andılar

YOZGAT Özel Renkli Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri düzenledikleri yıl sonu etkinliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Atatürk’ü andılar

YOZGAT Özel Renkli Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri düzenledikleri yıl sonu etkinliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
30 Okunma
Atatürk’ü andılar

Özel Renkli Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi miniklerinin yıl sonu etkinliği Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de unutmadı. Devletimizin kurucusu Atatürk’ü sergiledikleri gösteriler ve şarkılarla anan miniklerin bu anlamlı faaliyeti salondaki büyükler tarafından ayakta alkışlandı. Özel Renkli Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenlerinden Özlem Alpavut, 2013 yılından bu tarafa faaliyet gösterdiklerini ifade ederek öğrencilerin ruhsal ve fiziksel yönden gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri de oldukça önemsediklerinin altını çizdi ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kayalar, Ankara’da ağırlandı
Kayalar, Ankara’da ağırlandı
Bilime Uzanan Yol
Bilime Uzanan Yol
Kız Yurdu’nda sergi
Kız Yurdu’nda sergi
Oyunu bırakıp kitap okudular
Oyunu bırakıp kitap okudular
ORAN Sivas'ta toplandı
ORAN Sivas'ta toplandı
Birlik yönetimi belirlendi
Birlik yönetimi belirlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim