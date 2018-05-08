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Atatürkçüler Yozgat’ta toplandı

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Orta Anadolu Şubeleri Eşgüdüm toplantısı, Genel Başkan Tansel Çölaşan başkanlığında Yozgat’ta toplandı. 

Atatürkçüler Yozgat’ta toplandı

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Orta Anadolu Şubeleri Eşgüdüm toplantısı, Genel Başkan Tansel Çölaşan başkanlığında Yozgat’ta toplandı. 

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Atatürkçüler Yozgat’ta toplandı

Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’nde Yozgat Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir Hacıbektaş Şube Başkanları, bazı şube yöneticileriyle birlikte katıldı. Genel istişare sonunda kapanış bildirgesi yayımlandı. Bildiride, ‘Atatürkçü düşünceyi dar kalıplar içinde kabul etmeyen, özünü, cevherini özenle koruyarak ve geniş bir düşünce ufku oluşturarak hazırlandı. Ve bir yeni düşünce seferberliği için başlangıç oldu. Katılanlar, Sempozyumun tüm oturumlarında, geçmişin ve bugünün dünyasında ve Türkiye’sinde doğru ve sağlam bilgilere dayanan bir ortak paydanın oluştuğunu saptadılar.  Bu ortak payda, Cumhuriyet’in 21. Yüzyılında yeniden doğacak varlığının, yeniden bağımsızlığa erişme iradesiyle vücut bulacağıdır’ denildi.

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