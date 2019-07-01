Atatürk Yolu kaldığı yerden

Atatürk Yolu'nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminin, E-88 Karayolu'ndan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesine kadar olan kesiminde Karayolları tarafından yenileme, genişletme, düzenleme çalışmaları yapılıyor. Daha önce yolun Kayseri istikametinden geliş yönünde yapılan çalışmaların tamamlanıp, yolun ulaşıma açılmasının ardından verilen aradan sonra şimdi de yolun diğer kesiminde çalışma başlatıldı. Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlattığı yenileme çalışmalarının ikinci etabı Üniversite Yerleşkesi kesiminden başlatıldı. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilmeye çalışılan yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme yapıldı. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu'nun kesiştiği Kavşaktan Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Yurdu arasındaki kesimde çalışma yapması nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım, kontrollü sağlanıyor.