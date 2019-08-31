Atatürk İlkokulu hazır

Sarıkaya İlçesi Beyazıt ve Kaplıca mahallelerine hizmet vermekte olan Atatürk İlkokulunda Haziran ayından itibaren yoğun bir tempo ile çalışılarak, farklı bir görünüme kavuşturuldu. Son haliyle okulun dışarıda olduğu için öğrencilere büyük sıkıntılar yaşatan tuvaletleri içeriye çekilerek, özellikle kış aylarında rahatlamaları sağlandı. Okulumuzun bahçesi içerisinde bulunan eski tuvaletlerde yıkılarak hem okulun bahçesinin daha güzel bir görüntü almasına hem de öğrencilerin daha geniş oyun alanına sahip olmasına imkân sağlandı. Okul Müdürü Naci Şahin, genişleyen alanda projeler geliştirerek, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesine olanak sağlayacak imkânlar sunacaklarını, Atatürk İlkokulunu her alanda ilçenin güzide okulu haline getireceklerini söyledi.