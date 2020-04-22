Atatürk Heykeli yenilendi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi ile Aydın’ın Efeler Beldesi arasında, ekonomik, kültürel ve turistik açıdan iletişim kurmak amacıyla Şubat ayında ilan edilen ‘Kardeş Kent’ bağının kurulmasına yönelik ilk adım atıldı. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan Atatürk Heykeli talebinde bulundu, talep yerine getirildi. Uzunlu Beldesine, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihin 100'üncü yılında gönderilen Atatürk heykeli belde meydanındaki kaideye konuldu. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar, "Milli egemenliğimizin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a isteğimizi kırmayıp, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini beldemize armağan ettiği için Uzunlu’da yaşayan vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.