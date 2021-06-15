ATATÜRK ANITINA BAKIM YAPILDI

Yozgat Şehir Merkezindeki Cumhuriyet Alanı’nda 2007 yılında yenilenerek, konulan sonraki yıllarda el sürülmeyen, bu nedenle yağışlar ve güneşten etkilenip boyaları dökülen, solan Atatürk Anıtı vernik atılıp, boyanarak yenilendi.

Yozgat Belediyesi tarafından 2007 yılında yenilenen Atatürk Anıtının rengi ile rölyeflerin rengi soldu, bazı kesimlerde boyalar döküldü. Resmi törenlerin yapılıp, bayram kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın boyanıp, yenilenmesi çalışmalarına Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki belediyeye ait Sanat Atölyesi destek verdi. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi Sorumlusu Heykeltıraş Erol Gürgen, ekibiyle birlikte üç gün süreli çalışma ile boyanıp, yenilendi. Heykeltıraş Gürgen, Yozgat Belediyesi’nin devam eden Meydan çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Anıtının mermerlerinin de yenilenerek, güzel bir görüntüye kavuşturulacağını söyledi. Gürgen, ‘’Çalışmaya biz de katkı vereceğiz. Atatürk Anıtının yan kısımlarında bulunan rölyef çalışmalarının bir bölümü yok olmuş durumda, oraya da yenilerini ilave edeceğiz. İlk etapta Anıtını ve mevcut rölyeflerin boya ve vernikleyerek yeniledik. Bunun her yıl yapılması gerekiyor’’ dedi. •Seyfi Çelikkaya•