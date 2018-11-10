Atatürk anıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Mumyakmaz, Milli Mücadele’nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve modern Türk milletinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılında rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de, “Bugün, her yılın bu zamanı bizim için önemli bir zaman dilimi. Geçmişimizi, tarihimizi hatırlamak, büyüklerimizi hatırlamak bize bu toprakları yurt olarak vatan olarak bırakan ecdadımızı hatırlamak. Kendimizi korumak ve geleceğimize yön vermek için önemli günlerden birisi. Kendi tarihine, kültürüne değerlerine sahip çıkmayan milletlerin değerleri de hayalleri de sorumsuz kalır. Geleceğe dönük hayaller gerçekleştirebilmek için geçmişe bakmak gerekir. Bugün çalışabilmek için, sorumlulukları üstlenebilmek için, farkına varabilmek için geçmişte yapılanları, bize bu toprakları yurt olarak bırakan ecdadın yaptıklarını hatırlamak gerekir. İşte bu çerçevede yakın tarihimizin unutulmaz şahsiyeti Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak var olmamızda en büyük emeği olan bir büyüğü hatırlıyoruz, anıyoruz. Diğer büyüklerimiz gibi. Kendi tarihine sahip çıkmayan bir millet, kendi kültürüne sahip çıkmayan bir millet ayakta duramaz’’ dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Özgen, ‘Atatürk’ün Vefatı ve Türk Milletinin Atasına Vedasını’ anlattı. Özgen, “Anma günleri Türk toplumunun birliği ve geleceği için oldukça önemlidir. Atatürk Türk milletinin geçmişte de, bugünde de, gelecekte de ortak değeridir. Bu tür anma programları anılan kişiyi yâd etmek, ona duyulan saygı ve sevgiyi göstermek amacıyla matuf olmakla birlikte, millet bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak, millî birlik ve beraberliği, ortak ülkü ve heyecanı paylaşmayı da amaçlamaktadır’’ diye konuştu.

10 Kasım Atatürk’ü Anma programı müzik öğretmeni Çağrı Çınarer tarafından Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ile sona erdi.

