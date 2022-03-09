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Atama yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 boş kadroya atama gerçekleştirilecek.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:53
Atama yapılacak

İçerisinde Yozgat’ında yer aldığı atama 10 Mart’ta yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 10 Mart’ta, 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak. 
Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 10 Mart’ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Alınacak kadrolar hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetleri Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, “ Törende kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak. Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63’e ulaşacak. Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek “ dedi. 
 

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