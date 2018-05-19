Atalarını unutmadılar

Gençlik Haftası kapsamında önce yaşlıları ziyaret edip, sohbetlerini, tecrübelerini, hayat hikayelerini dinleyen gençler, engellilerle de bir araya geldiler. Gençler, ‘Fırsat buldukça bu tip ziyaretlerimizi aksatmıyoruz. Sadece belirli gün ve haftalarda değil, normal zamanlarda da ziyaretlerde bulunarak, atalarımızın tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz’’ diye konuştular.