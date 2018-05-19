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Atalarını unutmadılar

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri, Okul Temsilcileri ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait kurumlarda kalan sakinleri ziyaret etti.

Atalarını unutmadılar

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri, Okul Temsilcileri ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait kurumlarda kalan sakinleri ziyaret etti.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Atalarını unutmadılar

Gençlik Haftası kapsamında önce yaşlıları ziyaret edip, sohbetlerini, tecrübelerini, hayat hikayelerini dinleyen gençler, engellilerle de bir araya geldiler. Gençler, ‘Fırsat buldukça bu tip ziyaretlerimizi aksatmıyoruz. Sadece belirli gün ve haftalarda değil, normal zamanlarda da ziyaretlerde bulunarak, atalarımızın tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz’’ diye konuştular.

Son Güncelleme: 18.05.2018 14:38
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